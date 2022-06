Mária Čírová ukázala starú snímku z detstva: Wau, to je podoba, malá Zoe je celá po mame!

Mária Čírová má spolu so svojím manželom Marošom Kachútom tri krásne deti - dcérku Zoe a synov Huga a Rubena.

Práve ich milované dievčatko im cez víkend urobilo veľkú radosť.To, že slečna zdedila po mame všetok talent potvrdila, keď v rozprávkových šatách, anjelským hlasom zaspievala v kostole žalm.

Udalosť v mamine natoľko zarezonovala, že sa na instagrame pochválila starou snímkou z vlastného prvého svätého prijímania. “A toto som ja, tretiačka. Moje prvé sväte prijímanie, hoci nebolo až také prvé… Raz vám o tom rada porozprávam,” prezradila záhadne speváčka. Na rozkošnú snímku okamžite reagovali Čírovej fanúšikovia, ktorí sa jednohlasne zhodli v tom, že malá Zoe je celá po mame!

Mária Čírová len nedávno priznala trápenie, ktorým si prešla počas toho, keď pod srdcom nosila dcérku Zoe. Ženskej lekárke sa plod, ktorý nosila v brušku, nezdal v poriadku. Tvrdila, že v druhom mesiaci určite potratí.

„Pred 10 rokmi mi v druhom mesiaci tehotenstva lekárka so smútkom v hlase oznámila, že sa na tento svet nedostane a pravdepodobne ma čaká spontánny potrat, ktorý ma môže kdekoľvek prekvapiť. Aby sme predišli akejkoľvek ,hanbe‘ či nepríjemnosti na pódiu, v aute, v električke, na ulici, dala mi do rúk lieky a povedala, že po užití by som sa mala vyčistiť do troch dní,“ prehovorila Mária o ťažkých chvíľach.

„Prišla som domov, so slzami v očiach pozerala na krabičku a nedokázala som len tak urobiť, čo mi bolo povedané. Dobrovoľne, sama od seba. Cítila som obrovskú zodpovednosť za Teba už v brušku, hoci si bola taká malinká, že by som Ťa voľným okom nevidela, ale cítila som Ťa. Tvoju dušu, Tvoju energiu, ktorá sa so mnou spájala a našepkávala mi, ,nerob to‘,“ uctila si krásnymi slovami milovanú Zoe. Dnes je však všetko inak a Mária je šťastná, že sa pred rokmi rozhodla správne. Možno by tak spravila najväčšiu chybu vo svojom živote.

