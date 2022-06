Kubovčík ostáva doma s dieťaťom, manželka je pracovne vyťažená: Dohodli sa?

Známy herec Michal Kubovčík (42) a manžel herečky Zuzany Kubovčíkovej Šebovej (40) bol doteraz na roztrhanie.

Hviezdil vo viacerých projektoch, pri ktorých stíhať domácnosť s dvoma malými deťúrencami bolo určite veľmi náročné. Práce mu teraz ubudlo a naskytá sa otázka, či sa plánuje viac venovať deťom alebo opäť naplno vbehnúť do pracovného kolotoča. Michal Kubovčík skončil pred niekoľkými týždňami v kultovom seriáli Horná Dolná, ktorý má za sebou poslednú klapku.

Stvárňoval v ňom popleteného strážcu zákona Stana Sojku. Satirický seriál Pumpa z dielne RTVS sa už tento rok nenakrúcal a Kubovčík momentálne ani nedabuje. Fanúšikovia ho môžu vidieť len na divadelných doskách. Zato jeho manželka je po večeroch vyťažená. Donedávna ešte pilne trénovala na súťaž Let’s Dance, kde v nedeľu večer musela predviesť pred kamerami najlepší výkon.

„S manželom sme ponuku zvažovali, no on mi potom sám povedal, že by chcel, aby som išla do Let’s Dance. Podporuje ma, pomáha mi a za to sa mu chcem veľmi pekne poďakovať,“ uviedla nedávno pre Nový Čas herečka. Neprešiel dlhý čas a na svetlo sveta vyplávala informácia, že si mädlí ruky na nový projekt.

Od jesene sa stane hviezdou zábavnej šou Tvoja tvár znie povedome. Opäť bude sedieť v porote a svojím kritickým okom hodnotiť súťažiacich. Otázka je, či sa manželia dohodli, že Zuzana sa teraz bude venovať kariére a Michal ostane doma s ich dvoma synmi Rudkom a Paľkom, keďže z pracovného tempa evidentne poľavil.