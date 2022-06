Cibulková si syna Jakubka užíva: Bude druhé dieťa?! Manžel to vidí inak ako extenistka

Za všetko môžu chlapi! Bývalá tenisová hviezda Dominika Cibulková (33) aktuálne žiari. Má aj prečo. Po jej boku stoja dvaja chlapi, ktorí jej život robia krajším.

S manželom Michalom Navarom (37) sú svoji už šesť rokov a takmer pred dvoma rokmi prišiel na svet ich jediný syn Jakubko (1,5). Práve pre neho sa vzdala kariéry profesionálnej tenistky. Chce ho vidieť vyrastať a ako správna mama mu chce byť vždy nablízku. Rodina ju veľmi napĺňa. Dokáže si tak mamička na plný úväzok predstaviť ďalší prírastok do rodiny?

Bývalá slovenská tenistka Dominika Cibulková (33) momentálne prežíva šťastné obdobie. Pred tromi rokmi ukončila profesionálnu tenisovú kariéru, a to po 22 rokoch. Už cítila, že je toho dosť a potrebovala sa viac venovať sebe. Keď sa stala mamou, všetky povinnosti išli bokom a rodinu postavila vo svojom živote na prvé miesto. Dominika je prioritne manželkou a mamou, ktorá má so svojím manželom Michalom jediného syna Jakuba, ktorý čoskoro dovŕši dva roky.

Tu sa tak vynára otázka, či rodičia neplánujú potešiť syna súrodencom. Veď, ako sa hovorí, čím skôr, tým lepšie. Reakcia bývalej úspešnej športovkyne bola jednoznačná: „Zatiaľ to ešte nie je v pláne.“ Dominikin manžel to podľa jej slov však vidí inak. „Manžel mi hovorí, láska, ale veľmi to neodďaľujme. Lebo potom sa ti do toho už nebude chcieť,“ dodala pre Nový Čas Cibulková, ktorá si uvedomuje, že by veľmi otáľať nemala. V čom majú rodičia určite jasno, je, že Jakubovi dopriať súrodenca rozhodne chcú.