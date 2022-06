Syn Richard venoval Mariánovi Labudovi krásne slová: Za toto som otcovi vďačný!

Deň otcov oslavujeme vždy tretiu júnovú nedeľu. Pre synov bývajú v detstve veľkými hrdinami a dcéry si v dospelosti hľadajú partnerov s podobnými vlastnosťami.

Syn Mariána Labudu (48), Richard (20), je najmladší z hereckej generácie Labudovcov. Jeho starý otec Marián Labuda († 73) patrí k legendám slovenského filmu. Tínedžer pre Nový Čas prezradil, aký je jeho otec človek a čo má na ňom rád.



„Má podobnú povahu, akú mal dedko. Je ku všetkým milý a jeho najlepšia vlastnosť je tá, že by sa rozdal - úplný opak lakomca. Ak by nám bola zima, bol by schopný vyzliecť sa a dať nám všetky veci. Niekedy vie byť, samozrejme, aj impulzívny, ak ho niečo vytočí,“ prezrádza Richard, ktorý podľa vlastných slov už začal naberať „labudovské“ gény.

„Keď som išiel do tínedžerského veku, začal som pomaličky priberať, tak sa to snažím kontrolovať. Po dedovi aj otcovi dokážem byť aj ja impulzívny a musím si občas tie nervy trénovať.“ Svojho otca vníma ako veľmi starostlivého. „A ešte si pamätám, že sa o nás vždy strašne bál.“