Víťaz SuperStar Pavlovčin oddychuje pri mori: Odvážny záber s mužom a vyrysované telo

Spevák Adam Pavlovčin (26) sa zviditeľnil počas poslednej série SuperStar ako celkový víťaz speváckej súťaže.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Odvtedy už ubehlo niekoľko mesiacov a Adam, ktorý si medzičasom vytvoril umelecké meno ADONXS, stihol vydať aj prvý videoklip k debutovej pesničke s názvom Moving On. Hviezda extravagantného speváka s nezameniteľným hlasom nepochybne stúpa, no aj on sa rozhodol dopriať si oddych od natáčania a vystupovania.

S partiou kamarátov sa vybrali k moru, kam šli načerpať energiu aj slnečné lúče. Adam na jednej z fotiek ukázal vyrysovanú postavu a zapózoval s ďalším fešákom v odvážnej póze. Na ďalšom zábere je už celá partia kamarátov pokope, a tak niet pochýb, že si spoločnú dovolenku poriadne užívajú.

Adama čaká najbližšie vystúpenie na LOVESTREAM festivale v Bratislave, kde bude predskokanom svetovej hviezdy popmusic, Dua Lipy.