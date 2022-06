Hviezda ambiciózneho Viktora Vinczeho stúpa: Predčí po rokoch Adelu a presadí sa v Česku?

Moderátor hlavných Televíznych novín na Markíze Viktor Vincze (31) začínal v televízii ako radový redaktor.

Vypracoval sa až do večerných správ a po svadbe s Adelou Vinczeovou (41) sa začal stále viac venovať moderátorskému chlebíčku, v ktorom je Adela roky zbehlá. Zdá sa však, že jej konkurencia rastie priamo doma. Producenti sú s jeho výkonmi stále spokojnejší, pretože Viktora v „šoukách“ vidieť stále častejšie. Z veľkolepej tanečnej šou Let’s Dance prešiel plynulo do celosvetovo úspešného zábavno-súťažného kvízu Na love.

Moderátor Viktor Vincze išiel po ukončení právnického štúdia na verejný konkurz do televízie Markíza, kde, ako sám priznal, sa pri testoch poriadne zapotil. Nadriadených však svojím výkonom presvedčil a s mikrofónom ho poslali do terénu robiť reportáže. O rok neskôr ho dali do relácie Reflex a v roku 2016 už zabával publikum v prvej sérii šou Tvoja tvár znie povedome. V tom istom roku dostal významný flek v Prvých televíznych novinách. Netrvalo to ani rok a už sedel na prestížnom moderátorskom kresle v hlavnej spravodajskej relácii Televízne noviny. Kto by si myslel, že tento level Viktora uspokojí, je na omyle.

V roku 2021 sa zhostil úlohy mentora pre deti v šou Tvoja mini tvár znie povedome. Iba nedávno moderoval siedmu sériu tanečnej šou Let’s Dance. Od júna je už moderátorom súťažnej relácie Na love, ktorá sa natáčala v Českej republike. Tam sa už česká verzia súťaže Na love natáčala, preto majú u našich susedov už postavené štúdio pre tento projekt. „Kamaráti, budem moderovať svetovú vedomostnú šou Na love, v ktorej sa bežní ľudia pokúsia poraziť najväčšie kvízové mozgy Slovenska. Intenzívne sme nakrúcali v Prahe od rána do večera,“ zazneli slová moderátora. Viktor strávil v Česku niekoľko dní, keďže sa vyrábalo naraz niekoľko dielov. Natíska sa preto otázka, kedy si niekto z kompetentných v stovežatej všimne jeho talent a prifrčí s ponukou, ktorá si získa jeho pozornosť.

Vždy dobre naladený moderátor sa venuje aj herectvu. Na divadelných doskách sa objavil v predstavení Odchody vlakov so svojou manželkou Adelou. Málokto vie, že divadlu sa venoval už pred zoznámením sa so svojou ženou. Ponuku mu dal pred časom aj Ján Ďurovčík. Získal rolu v muzikáli Voda a krv nad vodou. Rád robí aj animátora v detskom tábore. Je zrejme otázka času, kedy si nášho všestranného moderátora všimnú aj bratia Česi.