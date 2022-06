Sexica Cifrová si plánuje založiť rodinu, partner nedostal na výber: Jasná podmienka

Eva Cifrová sa počas obdobia covidu stiahla a uchýlila sa do svojho súkromia. Nezaspala však na vavrínoch a venovala sa designu topánok. Momentálne pracuje najznámejšia slovenská playmate na najnovšej kolekcii a všetko nasvedčuje tomu, že bude celkom iná, než tá predošlá. My sme však predsa len zabŕdli aj do jej súkromia a zdá sa, že sexi plavovlásku čakajú veľké zmeny.