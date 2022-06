Separ skončil po nakladačke od Spirita v nemocnici: Kariéra rapera v ohrození?!

Slovenský skladateľ prísnych rýmov Michael Separ Kmeť (35) sa pred pár dňami zúčastnil dlhoočakávaného boxerského podujatia Fight Night Challenge, kde si zmeral sily s raperom Michalom Dušičkom (37) alias Majkom Spiritom.

Separ napriek tvrdej príprave vyšiel z boja ako porazený, no ťažkú hlavu si z toho nerobil. Spiritovi zagratuloval k víťazstvu a so zlomeným nosom odišiel do ružinovskej nemocnice, kde sa podrobil niekoľkým vyšetreniam. Krvavý zápas si vypýtal svoju daň.

Dlhoočakávaný boxerský zápas medzi rapermi Separom a Majkom Spiritom musel byť predčasne ukončený! Separ dostal nečakanú tvrdú ranu priamo do nosa, s ktorým má podľa vlastných slov dlhodobé problémy. „Dva týždne pred zápasom som dostal nechutný direkt a mal som trojitú trieštivú zlomeninu nosa. Riskoval som a v podstate aj vedel, že to nebude o. k.,“ ozrejmil interpret situáciu, pre ktorú musel byť zápas predčasne ukončený.

„V prvom kole mi ho Spirit zlomil a ja už som sa len dusil krvou po zvyšok polovičného zápasu. Tú bolesť a návaly krvi, ktorými sa dusíš, proste neoj**eš,“ neskrýval bolesť Separ, ktorému nerobilo problém súpera pochváliť, či dokonca mu zagratulovať a pochváliť jeho výkon, ktorý ho doviedol k výhre.