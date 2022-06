Netradičný život herca Marka Igondu: Jeho útočisko mu budú závidieť mnohí

Život umelca Marka Igondu (48) je extrémne dynamický a na jednom mieste dlho neobsedí.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Pendluje medzi Bratislavou, Prahou, Žilinou a Trenčínom. Keď dostane prácu v zahraničí, zotrváva tam. Jeho manželka a deti to s ním nemajú ľahké, pretože okrem častého cestovania miluje únik na svoj hausbót. Tam sa zavrie a vychutnáva si celoročne samotu, ktorá mu prináša nekonečnú inšpiráciu.



V našom hlavnom meste má v pokojných vodách riečneho ramena herec Marko Igonda zakotvený hausbót, ktorý mu podľa jeho slov prináša do života neskutočný pokoj a harmóniu. Ako priznal, nie je prevažne určený pre rodinné chvíle a párty večery s kamarátmi. Vyhľadáva tam samotu a pokoj: „Je to životný štýl, ktorý mi vyhovuje. Máte povolenie a stojí to tam a keď vám ho zoberú, tak jednoducho odídete. Ja tomu hovorím, že filiálka, je to taký môj prechodný pobyt,“ povedal Marko pre Nový Čas.

Plávajúci dom môže totiž hocikedy premiestniť. Precestoval s ním už niekoľko krajín. „Žijem tam, keď som v Bratislave,“ ozrejmil nám. Priviedol ho k tomu jeho brat: „Ten obľuboval tento štýl života. Miloval more, vodu a cez neho som to začal mať rád. Keď spíte na vode a tá voda sa hýbe, je to úplne iný pocit. Vytvára to neskutočnú mágiu, ktorá vás donúti sa zamyslieť, lepšie sa sústrediť, dobre sa tam píše. Výborne sa tam tvoria charaktery, ktoré sú nevyhnutné pre môj ďalší život. Využívam ho celoročne,“ povedal umelec.