Mária Čírová bola takmer donútená zbaviť sa dieťaťa: Moment, ktorý mi zachránil dcérku

Hudobníčka Mária Čírová (33) stála pred desiatimi rokmi pred vážnym rozhodnutím, ktoré necháva na mnohých ženách psychickú traumu už takmer navždy.

Ženskej lekárke sa plod, ktorý nosila v brušku, nezdal v poriadku. Tvrdila, že v druhom mesiaci určite potratí. Podľa lekárky nemala speváčka zbytočne otáľať a odporučila jej ukončiť tehotenstvo predčasne. Mala zapiť pilulku, ktorá by ju nenarodenej dcérky zbavila. Mária by spravila najväčšiu chybu vo svojom živote.

Speváčka Mária Čírová si na začiatku musela obhájiť nielen pred verejnosťou, ale i doma, že si našla o pätnásť rokov staršieho partnera Mariána Kachúta, s ktorým sú už svoji, majú tri deti a robí umelkyni aj manažéra. Ako hovorí, trvalo jej iba niekoľko mesiacov, kým ich vzťah začali rešpektovať: „Na začiatku sa to riešilo. Celý život som síce vyhlasovala, že chcem mať skoro deti, ale asi to každý bral s rezervou. Ale keď sme po nejakých štyroch mesiacoch vzťahu zahlásili, že čakáme Huga, začali nás brať vážne a náš vzťah úplne prijali,“ povedala pre Nový Čas Nedeľa.

Druhé tehotenstvo už nešlo tak hladko a blondínka stála pred vážnym rozhodnutím, ktoré sa mohlo skončiť fatálne. Odborníčka jej odporúčala, aby sa dcéry Zoe zbavila: „Pred 10 rokmi mi v druhom mesiaci tehotenstva lekárka so smútkom v hlase oznámila, že sa na tento svet nedostane a pravdepodobne ma čaká spontánny potrat, ktorý ma môže kdekoľvek prekvapiť. Aby sme predišli akejkoľvek ,hanbe‘ či nepríjemnosti na pódiu, v aute, v električke, na ulici, dala mi do rúk lieky a povedala, že po užití by som sa mala vyčistiť do troch dní,“ vyznala sa Mária Čírová k fotografii s usmiatou desaťročnou dcérkou.

„Prišla som domov, so slzami v očiach pozerala na krabičku a nedokázala som len tak urobiť, čo mi bolo povedané. Dobrovoľne, sama od seba. Cítila som obrovskú zodpovednosť za Teba už v brušku, hoci si bola taká malinká, že by som Ťa voľným okom nevidela, ale cítila som Ťa. Tvoju dušu, Tvoju energiu, ktorá sa so mnou spájala a našepkávala mi, ,nerob to‘,“ uctila si krásnymi slovami milovanú Zoe.