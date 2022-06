Adela Vinczeová si zaspomínala na pretvárku vo vzťahu: Dal jej košom! Dnes by spravila všetko inak

Kým sa úspešná moderátorka Adela Vinczeová (41) dostala k harmonickému manželstvu s hviezdou televíznych novín Viktorom Vinczem (31), prešla si nie raz trápením pre lásku.

Aj ona v minulosti zažila odmietnutie. Dnes už presne vie, kde robila chybu a prečo sa jej muž, do ktorého sa zapozerala, otočil chrbtom. V manželstve je s Viktorom sama sebou a nič lepšie nemôže žena pre svojho muža urobiť.

Je úspešná, obľúbená, zábavná a bezprostredná. Napriek tomu bola cesta Adely Vinczeovej k vysnívanému mužovi tŕnistá. Ako mladá neskúsená žaba sa zahľadela do muža, ktorého vtedy videla ružovou optikou. Nerozumela, prečo jej dal košom a zrejme sa dlhší čas z kopačiek spamätávala.

S odstupom času vie, prečo sa to stalo a priznáva, že odmietnutie nie je nič príjemné: „Bolo to raz. Ale s odstupom času som pochopila aj to, prečo k tomu došlo. Mala som veľké lipnutie na pánovi, strata seba kvôli tomu druhému, a ten druhý ma už potom logicky ,nevidel'. Tak odišiel. Nebola som to už ja. A mohla som byť aj fakt pekne nalíčená,“ vyznala sa Adela na sociálnej sieti zo svojho zážitku, v ktorom bol i odkaz pre ďalšie nekonečne zamilované ženy.

Žiadne scény

S Viktorom doma neprežívajú žiarlivostné vášne. Ich zväzok je harmonický a vyrovnaný. Na zbytočnosti nemajú čas: „Nežiarlime. Ale priznám sa, že ja mám občas momenty, keď si menej verím..., ale hneď si poviem, že to nesmiem nechať prerásť do žiarlivosti.“ Celý život pracuje na sebaláske, ktorá je podľa nej cestou k vyrovnanosti. Treba proste vedieť prijať svoju „kadejakosť“.