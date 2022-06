Herec Ľuboš Kostelný si kúpil nový príbytok: Nasťahoval si tam Ukrajincov! Prezradil nám svoje plány

Obľúbený herec Ľuboš Kostelný (40) bude aktuálne hviezdiť v jojkárskom seriáli Šťastná rybka, kde získal hlavnú úlohu. Stvárňuje muža, ktorý v lotérii vyhral 10 miliónov eur, ale musí to tajiť. Čo by vo svojom skutočnom živote zmenil, ak by prišiel k takej sume, vie herec presne. Kúpil by si kus slobody.

Niekoľkomesačné natáčanie nového seriálu Šťastná rybka Ľuboša Kostelného po odznievajúcej pandémii nesmierne nadchlo:Nebolo to také, že by som počítal každú hodinu, kedy už pôjdem domov. Naopak, vôbec som sa odtiaľ neponáhľal,“ povedal umelec pre Nový Čas.

Stvárňuje v ňom Doda, ktorý vyhrá desať miliónov eur, a to ho privádza do rôznych bizarných situácií: „Dodo vyhrá desať miliónov, ale jeho manželka má rizikové tehotenstvo a nesmie ju nič vyrušiť, a tak to musím tajiť.“ Vo svojom živote si vie takú výhru predstaviť, ale nejako zásadne by svoj život nemenil: „Neviem, čo by som zmenil, nič zásadné. Len väčšiu slobodu v práci, že by som robil iba to, čo by som chcel,“ usmial sa.

Celý júl bude Ľuboš Kostelný makať. Objaví sa opäť na Shakespearovských slávnostiach na Bratislavskom hrade, kde bude pravidelne hrať. Voľný čas si ako hovorí, snáď uchmatne v auguste a vyrazí na krátky výlet. Peniaze však teraz plánuje investovať do svojho nového bytu, nie do cestovania.

Z bratislavskej Petržalky sa pred časom presťahoval do Malinova: „Páči sa mi to miesto, kde som si byt kúpil. Celý ten areál je ako keby ste boli v Grécku. Domy sú biele, sú tam jazerá, je to naozaj krásny areál. Fakt je ten, že som si to kúpil, ale ešte tam nebývam. Musím si nasporiť nejaké peniaze, aby som si ten byt prerobil,“ prezradil herec plány s novou nehnuteľnosťou. Strechu nad hlavou u neho teraz našli cudzinci: „Je základne zariadený, ale bývajú tam u mňa teraz Ukrajinci,“ vysvetlil.