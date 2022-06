Režisérka Čengel Solčanská o problémoch žien vo svojom fachu: Primitívne narážky aj nespravodlivosť

Režisérka Mariana Čengel Solčanská (44) predstavuje súčasnú slovenskú kinematografiu.

Po politických trileroch Únos a Sviňa prichádza do kín jej nová rozprávka Zakliata jaskyňa. Motiváciou na tvorbu pre deti je aj jej dcérka Ester (8), ktorá sa v rozprávke dokonca v jednom obraze mihne. Napriek úspešnej tvorbe stále vníma, že byť ženou-režisérkou je náročné a o rešpekt musí bojovať viac ako muži s rovnakým povolaním. O tom, ale aj o názoroch na aktuálne dianie doma a v zahraničí, porozprávala pre Nový Čas Nedeľa.

Viackrát ste sa vyjadrili, že vašu tvorbu ovplyvňuje vaša dcéra Ester. V akom zmysle?

Keď som ju čakala, písala som scenár rozprávky Láska na vlásku a vlastne som ju písala pre ňu. Dúfala som, že bude v mojich filmoch hrať, ale ona sa radikálne stavia proti. Až teraz, pri nakrúcaní Zakliatej jaskyne, sa mi podarilo presvedčiť ju, aby mi v jednom obraze zahrala. Presvedčilo ju, že nášho kráľa hrá skvelý srbský herec Predrag Bielac, impozantný Igor Karkarov, riaditeľ Durmstrangu zo štvrtej časti Harryho Pottera.

Aký máte s dcérkou vzťah?

Deti sú náš zmysel života, nie? Existuje vôbec iný vzťah s dieťaťom ako absolútny? Tá hĺbka a intimita lásky je predsa neopísateľná, akékoľvek slová sú nedostatočné.

V čom by ste možno chceli, aby bola v budúcnosti podobná vám a v čom určite nie?

Dúfam, že si vyberie menej náročné povolanie. Byť ženou režisérkou je ťažké, oveľa ťažšie, ako byť mužom režisérom. Musím byť dvakrát taká dobrá ako mužskí kolegovia, aby som si zaslúžila nakrúcať film. To, čo im prejde, mne nikto neodpustí. A to, čo si dovolia muži ku mne, by si k chlpatému vysokému chlapovi nikdy nedovolili. Mať vagínu namiesto penisu je pre niektorých jedincov stále dôvod na primitívny prejav a nespravodlivý prístup.

Aké je teda podľa vás súčasné postavenie ženy v slovenskej kinematografii?

Režisér je najosamelejšia filmová profesia a byť ženou režisérkou je náklad navyše. Myslela som si, že primitívne narážky na pohlavie pominú s postupujúcim vekom, ale vôbec sa to nedeje. Väčšina chrapúňov pritom vôbec neargumentuje vecne, iba demonštruje svoj neuprataný testosterón a komplex z ťarbavosti, plešiny a neschopnosti.



Ako vníma situáciu na Ukrajine a ako hodnotí našu aktuálnu politickú scénu? Čo prezradila o novej rozprávke Zakliata jaskyňa a aký má vzťah s hercom Markom Igondom?

