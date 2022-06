Režisérka Čengel Solčanská o Ukrajine, našej politickej situácii aj práci: Túžim po uznaní a pochvale

Režisérka Mariana Čengel Solčanská (44) predstavuje súčasnú slovenskú kinematografiu.

Po politických trileroch Únos a Sviňa prichádza do kín jej nová rozprávka Zakliata jaskyňa. Motiváciou na tvorbu pre deti je aj jej dcérka Ester (8), ktorá sa v rozprávke dokonca v jednom obraze mihne. Napriek úspešnej tvorbe stále vníma, že byť ženou-režisérkou je náročné a o rešpekt musí bojovať viac ako muži s rovnakým povolaním. O tom, ale aj o názoroch na aktuálne dianie doma a v zahraničí, porozprávala pre Nový Čas Nedeľa.

Mohli by sme náš rozhovor začať všelijak, ale nedá mi nezačať vojnou na Ukrajine. Ako prežívate tieto tri mesiace?

Sledujem minútu po minúte a mám apokalyptické vízie týkajúce sa budúcnosti Európy. To, čo sa stalo, nás všetkých premení. Už nikdy nebudeme žiť ako pred piatimi rokmi. Vlastne všetky udalosti, ktoré sa začali vraždou novinára, mi pripomínajú tých biblických sedem rokov biedy a nešťastia.

Aký je váš názor na konflikt?

To predsa nie je vecou názoru, to je vecou výkladu faktov. Rovnako, ako je úplne komické mať názor na očkovanie. Aký názor? Očkovacia látka preukazuje alebo nepreukazuje účinnosť na základe výskumu a analýzy výsledkov. Na Ukrajinu netreba mať názor, treba si uvedomiť, že vojsko susednej krajiny vtrhlo na územie suverénneho štátu. Bodka. Nemajú tam čo hľadať. Vôbec tam nemajú čo byť. Neexistuje argument, ktorý by toto ospravedlnil.

Množstvo ľudí nielen na Slovensku sa zmobilizovalo a poskytuje pomoc, hľadajú alebo poskytujú ubytovanie, prispievajú hmotne či finančne. Zapojili ste sa do týchto aktivít aj vy?

Áno, ale nie tým spôsobom, že vetrám skrine a vyraďujem párty blúzky, ktoré už nenosím. Posielame peniaze prevádzkovateľovi penziónu, ktoré hradia ubytovanie pre rodiny z Ukrajiny. Píšem komentáre a usilujem sa reflektovať vojnu na Ukrajine spôsobom, ktorý pomôže čitateľovi zorientovať sa a upevniť v rozhodnutí pomáhať.