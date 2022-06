Mesiace trápenia sa skončili: Dušan s Karin ohlásili koniec! Ženíchov dôvod na rozchod by zamrzel každú ženu

Zazvonil zvonec a rozprávkovému páru je koniec!

Markizácka šou, ktorá robila z nezadaných zadaných, spojila aj nádejnú dvojicu, modela Dušana Kajabu (30) a mladučkú študentku Karin Rothovú (23).Od konca šou Svadba na prvý pohľad uplynulo niekoľko mesiacov.

Sympatický pár Karin a Dušan sa na finálnom rozhodnutí dohodli, že v začínajúcom vzťahu budú napriek prvotným nezhodám pokračovať. Stretávali sa tak aj mimo kamier, avšak po čase zistili, že jeden pre druhého nie sú stvorení. „Chcel som tomu dať šancu, pretože jeden mesiac nakrúcania bolo príliš málo na to, aby som to zabalil hneď na začiatku. No po čase, keď som bol bez Karin, necítil som, že by mi chýbala,“ prezradil sympatický Dušan, ktorý si nechával aj zadné dvierka a niekoľkokrát ho videli v spoločnosti iných žien.

Okrem iného aj to mohol byť možný dôvod rozpadu ich vzťahu. „Tých vecí môže byť viac, asi kombinácia iného životného štýlu, vekový rozdiel a s tým spojená vízia do budúcnosti.“ Napriek tomu, že im to v partnerstve nevyšlo, ako kamaráti na seba nezanevreli. „Sme stále v kontakte. Napíšeme si, a keď si nájdeme obaja čas, tak sa radi stretneme,“ priznala usmievavá Karin, ktorá si svojho vyvoleného stále hľadá.