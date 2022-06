Horúce foto Dominiky Cibulkovej na Ibize: Takto ju na tajňáša zachytil manžel

Bývalá tenistka Dominika Cibulková sa len prednedávnom zvŕtala po boku Róberta Pavlíka na tanečnom parkete v Let's Dance.

V nablýskanej šou skončila tesne pred bránami semifinále. "Do Let’s Dance som išla s malou dušičkou a modlila som sa, aby som nevypadla v prvom kole, lebo to by bola hanba (smiech).To, čo sa mi podarilo, je neuveriteľné," uviedla v rozhovore pre Nový Čas Dominika.

Tá sa v spoločnosti svojho manžela Michala a synčeka Jakuba pred pár dňami vybrala na španielsky ostrov Ibiza, kde si dopriala oddych od každodenných povinností. Fanúšikov, ako to u nej býva zvykom, zásobovala fotkami, na ktorých predviedla aj sexi postavu v plavkách. "Dnes mi môj manžel povedal, že mal najlepšie výhľady. Neskôr som našla vo svojom telefóne tieto fotky. Je to stalker," zavtipkovala Cibulková a pridala aj zábery, na ktorých je v hlavnej úlohe práve jej pozadie.