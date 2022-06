Moderátorka Simona Simanová o estetických úpravách: Trúfla si už na zákrok? Úprimný odkaz ženám

Simona Simanová (38) nedávno posilnila večerné spravodajstvo RTVS a dosiahla tak pomyselný vrchol vo svojej brandži.

Blondínka je vyštudovaná farmaceutka, potápa sa bez dýchacieho prístroja a so známym tenistom Lukášom Lackom (34) má sedemročného syna Lucasa. Priznáva, že je veľmi hanblivá a komplimenty na sexi vzhľad, ktoré dostáva od mužov, vôbec nerieši.





O dva roky budete mať štyridsať, pozorujete už nejaké zmeny na svojom tele?

Patrím medzi ľudí, ktorí sa nepozorujú, dokonca nechodím stále po lekároch, som práve ten opačný prípad, idem, až keď je veľmi zle. Väčšinou som s mladými ľuďmi, žijem svoj život, takže toto absolútne neriešim.





A čo estetické úpravy, ste ich fanúšikom?

Myslím si, že každý človek by mal robiť všetko tak, ako to cíti. Niekedy ma mrzí, že vidím pekné dievča, ktoré sa dalo upraviť, ale nie je to zmena k lepšiemu. Starnúť treba vedieť s gráciou. Máme veľa pekných herečiek aj iných dám, ktoré možno majú drobné úpravy, ale nikto si ich nevšimne, lebo sú decentné. Čo sa týka mňa, zákrokov sa bojím a mám pred nimi obrovský rešpekt. Takže zatiaľ som si netrúfla. A čo sa týka vzhľadu, veľa závisí aj od psychiky a od toho, ako sa človek cíti a či niečo pre seba robí. Fyzické a duševné telo musí byť v harmónii. Keď niekto športuje a stravuje sa zdravo, tak to vidieť. Rovnako ako to, či je človek šťastný a spokojný vo svojom vnútri.

