Vyťažená Alagič o materstve a práci: Otvorené priznanie! Vďaka komu všetko zvláda?

Pomocná ruka z každej strany! Moderátorka Jasmina Vrbovská Alagič (32) je matkou na plný úväzok, no okrem toho ukážkovo zvláda aj náročnú prácu či domácnosť.

Napriek tomu, že veľa jej fanúšikov si myslelo, že všetko stíha aj vďaka povestnému balkánskemu temperamentu, opak je pravdou. Alagič totiž prezradila, že bez pomoci najbližších, ale aj platenej gazdinej by jej život rozhodne nebol taký jednoduchý ako doteraz.

Jasmina sa pred troma rokmi vydala za rapera Rytmus (45) a už v tom čase nosila pod srdcom ich syna Sanela. Ten prišiel na svet v júli 2019, no už pár mesiacov na to plavovláska vymetala akcie a dokonca sa vrátila aj do práce. Dnes ju čaká už druhý ročník moderovania šou Česko Slovensko má talent a rozbehnuté má aj iné pracovné veci, o ktorých informovala svojich fanúšikov na sociálnej sieti.

„Čo sa práce týka, priala som si napríklad podcast, ten sa rysuje a mám z toho nesmiernu radosť,“ opísala svoje nadšenie Alagič, ktorá však rovno priznala, že jej život by ani zďaleka nefungoval ako hodinky, keby nedostávala obrovskú dávku pomoci. „Mám výpomoc. Čo sa domácnosti týka, máme pani gazdinú, takže ja vlastne poriadok len udržiavam, čo sa malého týka, mám úžasnú škôlku a dokonalé milujúce 3 babičky,“ prezradila Alagič, ktorá ďakuje aj ostatnej rodine a kamarátkam, ktoré sú jej vraj nápomocné vo všetkých smeroch. „Môj krásny život závisí od úžasných ľudí okolo mňa, pretože si uvedomujem, ako mi pomáhajú a vďaka tomu môžem mať z vecí iba radosť,“ dodala na záver Jasmina.