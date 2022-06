Celebritné oslavy Dňa detí plné krásnych vyznaní: Takto rozmaznávajú známi rodičia svoje poklady

Veľké oslavy nebudú chýbať! Deň detí je sviatkom tých najmenších a najzraniteľnejších. Celebritní rodičia si pre svoje ratolesti pripravili okrem bohatého programu a darčekov aj slová, ktoré ich najmilších rozohriali pri srdiečkach.

Medzi čerstvé mamičky patrí aj obľúbená herečka Dominika Kavaschová (33), ktorá pre svoju dcérku Maiu (1) pripravila dojemné vyznanie a prezradila, že ju dieťa zmenilo na nepoznanie a aj vďaka nej je iným človekom. Na našich najmenších nezabudol ani trojnásobný otecko Martin Nikodým (51), ktorý s nimi trávi každú možnú voľnú chvíľu.

Hrdý otec

Martin Nikodým (51), moderátor

Aby boli deti šťastné, spokojné a aby sme nimi neprestali nikdy byť ani my rodičia. Pekný Deň detí.





Dcérka ju zmenila

Dominika Kavaschová (33), herečka

Dnes je Deň detí. Je to veľmi dôležitý deň, pretože deti sú priezračné bytosti a najväčší učitelia. Moja dcéra ma zbavila sebectva aj oholených nôh. Chcem sa páčiť už iba jej a ona je zo mňa nadšená. Maia z raja miluje môj humor a ja som taká rada, že mu rozumie. Smeje sa na všetkom, čo urobím a niekedy len pre to, aby som mala radosť. Všetkým deťom na svete prajem aby boli zdravé a nemali žiadne zdravotné ťažkosti. Prajem im, aby ich rodičia milovali a aby to cítili každú sekundu ich bytia.