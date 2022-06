Prišiel na psa mráz? Garajová Schrameková hlási návrat k stand-upu: Zarážajúce priznanie herečky

Energická herečka Lujza Garajová Schrameková (39) sa okrem herectva venuje aj moderovaniu či stand-upu.

Pred časom sa však vyjadrila, že už viac nechce byť stand-upovou komičkou. Niekdajšia porotkyňa v šou Tvoja tvár znie povedome pravdepodobne zmenila názor. Garajová totiž chystá veľkolepý návrat na scénu. Vidieť ju budú môcť milovníci Silných rečí.

Pre umelkyňu Lujzu Garajovú Schramekovú je komediálny žáner ako stvorený. Prednedávnom šokovala fanúšikom svojím vyjadrením, že s kariérou stand-upovej komičky končí. Preto bolo pre viacerých šokom herečkino priznanie na sociálnej sieti. „Pozerám do diára, blíži sa to. Ja neviem, čo mi bolo, ale Gorduličovi som sľúbila, že áno, môžete ma ,roastovať‘, bude to sranda.“

A na záver dodala: „Asi som mala nejaký sebavedomý deň, ale teraz to tak vôbec necítim. To aby som si vlasy spravila, namaľovala sa, fúziky vytrhala. A aj tak je to jedno, lebo si ma podajú.“ K účinkovaniu brunetky v komediálnej šou sa vyjadrili aj komici zo Silných rečí, ktorí Garajovú rozhodne šetriť nebudú. „Padla kosa na kameň, prišiel na psa mráz. Komici Silných rečí si už brúsia svoje vykosťovacie nože, aby ,ugrilovali‘ bývalú hviezdu šou Naši a Česko Slovensko má talent. Na záver im to zas ona vráti v monumentálnom comebacku.“