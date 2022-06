Príliš sexi pre správy? Moderátorka Simanová v otvorenom rozhovore: Som hanblivka, komplimenty neriešim

Simona Simanová (38) nedávno posilnila večerné spravodajstvo RTVS a dosiahla tak pomyselný vrchol vo svojej brandži.

Blondínka je vyštudovaná farmaceutka, potápa sa bez dýchacieho prístroja a so známym tenistom Lukášom Lackom (34) má sedemročného syna Lucasa. Priznáva, že je veľmi hanblivá a komplimenty na sexi vzhľad, ktoré dostáva od mužov, vôbec nerieši.





Vždy ste chceli pracovať v spravodajstve?

Nie, nikdy som nerozmýšľala o tom, čo budem robiť. I keď už na základnej a strednej škole som moderovala všetky školské akcie, chodievala recitovať a bola som aj na celoslovenskom kole Hviezdoslavovho Kubína. Neskôr som písala do novín, robila som v rádiu, v televízii, takže svojím spôsobom ma to lákalo.



Napokon ste však vyštudovali Farmaceutickú fakultu na UK v Bratislave...

Áno, dokonca mám malý doktorát. U nás doma bolo vždy prioritou dokončiť si vzdelanie. Brat bol mojím vzorom, je jedným z najmladších profesorov, má niekoľko titulov pred menom aj za menom. Po štátniciach bol však vyhlásený v RTVS konkurz do spravodajstva, tak som sa tajne prihlásila, naši o tom nevedeli. Prechádzala som z jedného kola do druhého a napokon ma vzali. Veľmi som sa potešila.





Rodičia to prijali?

Samozrejme, občas som však pomáhala v lekárni, je to veľmi pekné poslanie. Rigoróznu a diplomovú prácu som robila v jednej farmaceutickej spoločnosti a skúmala som antimigrenikum v laboratóriu. Takáto vedecká činnosť by ma bavila, je to veľmi zmysluplné. Vždy som mala blízko k chémii a fyzike, majú logiku, ale nerozmýšľala som nad tým, čo budem robiť, proste to tak prirodzene vyplynulo. Myslím si však, že je dobré mať v ruke remeslo.



Je podľa vás spravodajstvo strojené?

V spravodajstve je, samozrejme, určitý dress code a pravidlá, ktoré treba dodržiavať, ale myslím si, že nie je strojené. Sú tam fakty a informácie, ktoré podávame ďalej..



Považujete svoju novú úlohu vo večernom spravodajstve za vrchol svojej kariéry?

Neviem, či by som to označila za vrchol. Postup to, samozrejme, je, veľmi sa z toho teším a som za to vďačná. Už niekoľko rokov pracujem s týmto tímom ľudí, sú to naozaj skvelí kolegovia. Dúfam, že sa nové dvojice divákom páčia, zatiaľ máme pozitívne ohlasy. Je totiž iné hlásiť vo dvojici. Dvaja to vedia podať lepšie a ak sa niečo stane, máte sa o koho oprieť. Môj televízny partner Vilo Stankay je veľmi skúsený, robí v televízii už 25 rokov. Myslím, že sme zohratí a veľmi sme si sadli. Poznáme sa roky a som vďačná, že to takto vyšlo.