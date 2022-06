Slováci hromžia na vdovu po Lasicovi († 81): Po byte sa Vášaryová zbavuje manželových cenností

Bytom sa to neskončilo! Herečka a manželka zosnulého velikána Milana Lasicu († 81) Magda Vášáryová (73) sa napriek veľkému žiaľu už zo smrti manžela ako-tak otriasla.

Dôkazom je aj fakt, že sa rozhodla zbaviť ich spoločného hniezdočka v bratislavskom Starom Meste, za ktoré si zapýtala závratnú sumu. Slováci si ju kvôli tomu poriadne podali, ale zdá sa, že si z toho bývalá politička a herečka vrásky nerobí. Veselo ponúka ďalšie cennosti, ktoré prešli Lasicovými rukami a na ktorých lipol.

Vášáryová sa v júli minulého roka rozlúčila s mužom svojho života, ktorý skonal po záverečnej klaňačke na doskách. Vdova po Milanovi Lasicovi sa potom stiahla do úzadia a so stratou sa vyrovnávala v kruhu rodiny. Dnes však prišlo na lámanie chleba a Magda sa pustila do „upratovania“ po Lasicovi, ktoré zahŕňa nielen predaj ich spoločného bytu v hlavnom meste. To sa znepáčilo jeho fanúšikom, ktorí hromžia. Magda na to reagovala svojsky a fanúšikom ponúkla ďalšie jeho veci.

Nebolo tajomstvom, že herec bol milovníkom hudby a svojich obľúbencov aj s albumami si šetril v zbierke cédečiek. Tie už podľa všetkého hľadajú alebo dokonca majú nových majiteľov. „Už to všetci vedia, že sa sťahujem. Viem, že dnes o CD nemá skoro nikto záujem, ale toto sú zberateľské kúsky. Dajte vedieť, ak by ste si ich chceli zaradiť do zbierky. Pošlem,“ napísala vdova, ktorá sa zbavuje vecí, ktoré jej manžel miloval a dával dokopy roky. Či ich Vášáryová predáva alebo daruje, nekonkretizovala. Ako herečka priznala, v talóne má dve skrinky skvostov, ktoré sa dnes len tak nenájdu.