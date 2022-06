Dlhoročná tvár televízie Markíza Kvetka Horváthová (45) to veru poriadne roztočila.

Televízna moderátorka ukázala v priamom prenose rannej šou, že si vie vystreliť aj sama zo seba. Ostrieľaná Kveta si obula obrie modré topánky, v ktorých bolo naozaj náročné prechádzať sa.

Horváthovej to však problém nerobilo. Tá predviedla jednu modelkovskú pózu za druhou. Sympatická blondínka tým každému ukázala, že okrem moderovania by si to s pokojom Angličana mohla namieriť aj na prehliadkové mólo ako skúsená modelka.