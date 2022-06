Hana Zagorová skolabovala pred očami manžela: Záchranári museli speváčku oživovať!

Privolaní záchranári divu oživovali. Česká speváčka Hana Zagorová (75) už dlhší čas bojuje so zdravotnými problémami, s postocovidovým syndrómom a krvným ochorením.

V poslednom období viackrát skončila v nemocnici, ale tentoraz ju zradilo telo natoľko, že umelkyňa v sobotu ráno skolabovala a upadla do bezvedomia. Zachraňoval ju manžel Štefan Margita (65), ktorý hneď zalarmoval záchranárov. Tí speváčku oživovali na mieste a musela byť okamžite prevezená do nemocnice.

Speváčku Hanu Zagorovú musel manžel Štefan Margita v sobotu ráno ratovať. Umelkyňa odpadla doma v kuchyni po raňajkách. „Neviem, ako by to dopadlo, keby som nebol doma. Ráno som Hanke ešte urobil raňajky, priala si kakao,“ prezradil zdrvený Margita pre blesk.cz. Duchaprítomný spevák ihneď zalarmoval záchranku. Pracovníci prvej pomoci speváčku našťastie oživili: „Musím poďakovať záchranárom, boli u nás za dve minúty,“ povedal Margita pre český web Aha!

Záchranka ju následne odviezla do Ústavu hematológie a krvnej transfúzie v Prahe. Zistilo sa, že skolabovala pre nedostatok minerálov: „Hanka je stabilizovaná a už sa so mnou aj rozpráva, to je dobré znamenie. Je mi to však tak strašne ľúto. Už sa zotavovala, pospevovala si, dokonca sa pustila do novej platne. Som taký zúfalý,“ vyjadril sa Margita.