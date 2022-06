Obľúbený seriál Horná Dolná sa po 8 rokoch skončil: Herci prišli o tisíce eur, čo ich zachráni?!

Po ôsmich rokoch dozvonil zvonec Hornej Dolnej. Obľúbený seriál z dedinského prostredia dokázal pravidelne prilákať k televíznym obrazovkám stovky tisíc divákov.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Aj keď nebolo nakrúcanie med lízať, za tie stovky eur denne to určite stálo. Hlavne v období, keď svetom zúrila posledné dva roky pandémia koronavírusu a práce nebolo nazvyš. Bankové účty hviezd tak tento výpadok určite pocítia, ale, ako sa zdá, zúfať si zrejme nebudú. Všetci majú totiž lukratívne zadné vrátka.

Uzavreli jednu veľkú životnú kapitolu. Seriál Horná Dolná síce ešte na televíznych obrazovkách beží, ďalšie časti sa však ďalej nepripravujú. Pre hercov a samotných dedinčanov bola Horná Dolná druhým domovom, kde sa vytvorilo množstvo priateľstiev, ktoré trvajú dodnes. Pre známe tváre, akými sú Zuzana Kubovčíková Šebová, Petra Polnišová, Matej Landl či Peter Sklár, tvoril seriál veľkú časť ich hlavného príjmu. Mesačne si podľa informácií Nového Času dokázali zarobiť pekný balík peňazí.

Za jeden natáčací deň sa ich honorár mal pohybovať v sume od 500 do 600 eur pri hlavných postavách. Každý mesiac tak putovali hercom do vrecka tisíce eur. Predstavitelia seriálu sa tak sťažovať nemohli. S jeho koncom teraz prišiel poriadny škrt cez rozpočet. Hviezdy už bývalej Hornej Dolnej však doma do vankúšov plakať nebudú. Každý z nich má totiž zadné finančné vrátka na rôznych frontoch.