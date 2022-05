Režisérsky debut Zuzany Fialovej otvára citlivé témy: Výstižné slová herečky si musíte vypočuť

Režisérsky debut Zuzany Fialovej s názvom Generácia Z – Krása nevídaná, otvára citlivé témy a poukazuje na to, aké sú mladé dievčatá nešťastné. Tlak spoločnosti na ženské telo, neustále narážky na postavu a výzor, samota, sebapoškodzovanie a priam šialené čísla v prieskumoch – to sú témy, ktoré známu herečku doslova pohltili a práve to bol dôvod, prečo sa rozhodla spracovať ich do divadelného predstavenia, ktoré je určené práve samotnej generácií Z. Hra sa teší obrovskému úspechu, za ktorý stihla získať Fialová už aj významné ocenenie. Ako však prezradila, získala vďaka nej omnoho viac.