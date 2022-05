Kto je jej záhadný princ? Tanečnica Rošková (31) zbalila nového chlapa! Má to však háčik

Láska ako z romantického filmu. Tanečnica Dominika Rošková (31) počas účinkovania v šou Let’s Dance rozhodne neskrývala svoje emócie. Počas finálového vystúpenia s Adamom Bardym (28) sa neubránila slzám, keďže sa jej vynorili spomienky na päťročný vzťah s podnikateľom, ktorý pred štartom tohto projektu stroskotal.

Zdá sa však, že v zákulisí tanečnej šou jej už vtedy slzy sklamania utieral sympatický Adam, s ktorým sa dala dokopy. Ich láska však bude musieť čeliť nástrahám stoviek kilometrov, ktoré ich budú deliť. Zvládnu prekážky v zárodkoch svojho vzťahu? A kto je vlastne nový chlap po jej boku?

Dominika Rošková na tanečnom parkete šou Let’s Dance doslova žiarila a spoločne s Adamom Bardym skončili na druhom mieste. Za širokým úsmevom tanečnice sa však skrývala bolestivá spomienka z rozchodu po piatich rokoch s podnikateľom a biznismenom Jaroslavom Packom. Vybičované emócie jej viackrát nahnali slzy do očí a neudržala sa ani pred kamerami.

Už vtedy sa však v zákulisí diali veci. Pred divákmi tejto veľkolepej šou zostalo utajené, že sa vždy po skončení priameho prenosu konali v útrobách Incheby after párty. A práve tam sa mala Rošková zapozerať do mladého Adama. „,“ prezradila nám tanečnica, ktorá urobila z modela a herca Bardyho výborného tanečníka.O svojom vyvolenom však Rošková nechce ani muknúť a o jeho živote neprezradila ani slovo. Podľa informácií Nového Času však ide o celkom úspešného mladého muža, ktorý sa objavil na prenosoch Let’s Dance po boku kamaráta, influencera Expl0iteda. Adam mal študovať v Dánsku, kde sa okrem štúdia venoval organizovaniu študentských žúrov.

To však nie je všetko. Ako sa nám podarilo zistiť, Roškovej objav si tam s dvoma kamarátmi dokonca založil firmu, ktorá sa venuje predaju rôznych fitnes pomôcok. To, že má mladík blízko k športu, je viac ako jasné aj z jeho sexi fotografií, ktoré mnohým ženám môžu vyrážať dych.

Ako sme sa dozvedeli, Adam sa vrátil na Slovensko krátko pred štartom Let’s Dance a Amor ho zasiahol v priebehu pár týždňov. Do jeho náručia padla práve sympatická tanečnica, ktorá si však bude musieť na občasné odlúčenia zvykať. Aj keď sa chce mladý podnikateľ usadiť na Slovensku, aktivity súvisiace s jeho podnikaním si ho určite budú pýtať aj v zahraničí, kam bude cestovať.

Dominika sa netajila tým, že sa so svojou novou láskou zoznámila na tanečnej paráde. Nebyť však influencera Expla, ktorý zase zbalil herečku Kristínu Svarinskú, Adam s Dominikou by sa zrejme nikdy nestretli. Práve blonďavý influencer totiž dotiahol mladého Adama na priamy prenos Let’s Dance a tiež na after párty, kde mu oči pristáli práve na Roškovej. „Adam prišiel na jeden prenos Let’s Dance spoločne s Expl0itedom. Zoznámili sme sa až na spoločnej párty po prenose,“ prezradila pre Nový Čas Dominika, ktorá verí, že napriek tomu, že je ich vzťah len v začiatkoch, im vydrží.