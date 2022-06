Gáborík si už v detstve musel odopierať: Rodičia ho naučili jednu vec, na ktorej si zakladá dodnes

Pavol Gáborík len nedávno pokrstil najnovšiu knihu s názvom Ona alebo on, v ktorej sa púšťa do kontroverznej a citlivej témy zmeny pohlavia. Podporiť otca prišiel aj bývalý hokejista Marián Gáborík, ktorý bol pri zrode knižky od samého začiatku. Marián má s otcom výborný vzťah a ako prezradil, obaja rodičia boli vždy jeho najväčší fanúšikovia. Ani on sa však nevyhol kritike. Prezradil, na čo rodičia v jeho prípade kládli najväčší dôraz!