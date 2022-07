Celebritní rodičia o svojich deťoch: Na koho sa najviac podali? Toto o ratolestiach prezradili!

Na koho sa podali?

Platí v ich prípade, že jablko nepadlo ďaleko od stromu? Alebo naopak, sú úplne odlišní?

Hokejista Jozef Stümpel (49) a syn Oliver (18):

Po mne má dobrú nahrávku

Syn hokejovej legendy sa „potatil“, pretože rovnako ako jeho slávny otec našiel záľubu v hokeji. A treba povedať, že sa mu na ľade darí. „Myslím si, že Oliver má prehľad v hre a dobrú nahrávku – to má po mne. Samozrejme, že rád by som ho videl dávať viac gólov, ale to je na ňom. Do života ani do športovej kariéry mu nechcem zasahovať, môžem ho už len usmerniť,“ vraví bývalý vynikajúci útočník o synovi a pokračuje v samých superlatívoch:

„Snaží sa byť poriadny, poctivo trénuje. A musím povedať, že sa dobre učí, a to veru neviem, či má po mne,“ zasmeje sa, a zároveň podotkne, že v jeho veku bol dosť podobný ako syn. „Je to už dospelý človek, teraz hral celú sezónu - trištvrte roka v zahraničí. Oliver však ide cestou univerzitného hokeja v Amerike, ja som sa uberal profesionálnou cestou. To je hádam taký jediný rozdiel medzi nami,“ konštatuje Jozef.



Plavkyňa Martina Moravcová (46) a dcéra Karolína (12):

Miluje vodu

Úspešná slovenská plavkyňa, držiteľka desiatok medailí z vrcholových plaveckých súťaží a dvojnásobná strieborná olympijská medailistka zo Sydney 2000 má dve deti – osemročného syna Michala Jána a dcéru Karolínu. Obom deťom učarovala voda. A v čom je teda Karolína rovnaká ako jej slávna mama?

„Odmalička miluje vodu a vyrastá v bazénoch. Aj moja mama, trénerka plávania, ma vodievala už ako malé dieťa do bazéna. Plávanie ako šport sa dcére zapáčilo a vidím, že ju baví a zaujíma. Teší ma, že si už uvedomuje, že ak chce napredovať, tak musí brať tréningy poctivo, nie len sa ,zúčastňovať a poplávať si‘. Aj mojou silnou stránkou bola húževnatosť,“ podotýka Martina a s hrdosťou pokračuje:

„Môžem povedať, že aj Kari je svedomitá a som rada, že tieto vlastnosti sa tiež prejavujú v jej prístupe ku školským povinnostiam. Je to dobre, pretože chodí do náročnej výberovej školy. Čo sa týka talentu, myslím si, že je pohybovo šikovná, zdatná a silovejší typ. Fyziognómiou je viac po mužovi, v tomto sa na mňa neponáša. Nie je taká tvrdohlavá a možno je emotívnejšia než ja.“