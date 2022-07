Najsilnejšie momenty v živote Juraja Baču: Odhalil tieto štyri míľniky! Jeho výber je pestrý

Jeho otec predal auto, aby dostal bicykel, po akom túžil. Na moment, keď ho počas Vianoc zbadal za dverami, herec Juraj Bača nikdy nezabudne. Rovnako ani na chvíle, keď ho stretnutie s klientmi domova sociálnych služieb donútilo prehodnotiť svoj život.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ktoré okamihy sa mu ešte podobne intenzívne zapísali do pamäti?

Prvý bicykel

Prvý bicykel bol zlomový moment, keď som zmenil svoje životné zameranie a cyklistike som sa začal venovať profesionálne. Dostal som ho na Vianoce. Tatino to mal premyslené, bicykel bol schovaný za dverami. Už sme sedeli pri spoločnej rodinnej večeri, všetky darčeky boli rozbalené, užívali sme si tú atmosféru a po tom všetkom tatino zavrel dvere a zrazu som ho zbadal.

Ten moment si pamätám veľmi živo, nasledovali úprimné slzy, úprimný plač. Bicykel som si totiž veľmi želal. Dovtedy som jazdil na starom, mamininom. Tato kvôli nemu dokonca predal svoje nákladné auto, lebo taký bicykel, po akom som túžil, stál trochu viac. Cyklistike sa venujem dodnes.

Prvé zamyslenie sa nad životom

S kamarátmi a rodinou sme v Galante organizovali jeden vianočný charitatívny koncert, zbierali sme peniažky pre domovy sociálnych služieb. Tento moment si veľmi silno pamätám, pretože v domovoch sociálnych služieb sú klienti s fyzickým, ale aj s mentálnym postihnutím. Mal som vtedy osemnásť rokov, bolo to v čase dospievania, hľadania seba samého, vnútorného búrenia sa proti všetkému.

Pamätám si, ako sme niektorý z týchto domovov navštívili a ako som sa v tomto dospievajúcom rozpoložení dostal do konfrontácie s niečím takým úprimným a čistým, ako sú títo ľudia. Ja ich volám chlapci, i keď sú to dospelí ľudia. Pripravili si pre nás divadielko, básničku, celý program. Vyvolalo to vo mne silné dojmy a dodnes si pamätám, ako som sa zamyslel nad svojím životom, nad svojím správaním, rozmýšľal som o problémoch, ktoré denne riešime a považujeme za obrovské.