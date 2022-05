Rošková po ťažkom rozchode nezostala dlho sama: Aha, akého fešáka si vďaka Let’s Dance nabalila!

Zahorela láskou. Talentovaná tanečnica Dominika Rošková (31) sa dlhé týždne zvŕtala na tanečnou parkete nablýskanej šou Let’s Dance. S tanečným partnerom Adamom Bardym (28) im víťazstvo uniklo len o vlások, no skončili na krásnom druhom mieste. Náročné neboli len tréningy, ale aj životné obdobie, ktoré sympatická brunetka prežívala.

Stroskotal jej totižto dlhoročný vzťah so známym podnikateľom, cez ktorý sa ešte počas šou len ťažko prenášala. Ako sa však zdá, slzy smútku striedajú slzy radosti. Rošková je totiž opäť zadaná a za všetko môže práve veľká tanečná šou. Pre Nový Čas exkluzívne prezradila, ku komu zahorela opäť láskou.

Dominika Rošková počas šou Let’s Dance doslova žiarila a z herca, modela a vojaka Adama Bardyho dokázala vystrúhať veľmi dobrého tanečníka, ktorý si od poroty ku koncu vyslúžil slová uznania. Na parkete nechávala všetko, a tak nejak si na ňom aj liečila zlomené a ubolené srdce. V tej dobe bola čerstvo po rozchode s bohatým biznismenom Jaroslavom Packom, s ktorým sa dala dokopy v roku 2017, keď bola Dominika rovnako súčasťou tejto šou.

A aj keď nič nenaznačovalo tomu, že by to malo v päťročnom vzťahu medzi dvojicou škrípať, opak bol zjavne pravdou. Osud však zaúradoval a dvojica sa rozišla, čo tanečnici zlomilo srdce. To sa ako mávnutím čarovného prútika začalo uzdravovať. Ako totiž priznala Novému Času, opäť si ju po pol roku našla láska a nemusela chodiť ďaleko. „Áno, v mojom živote sa objavil nový muž, volá sa Adam a spoznali sme sa na Let’s Dance. Je to ešte veľmi čerstvé a na začiatku. Je nám spolu krásne a som naozaj šťastná,“ prezradila nám Rošková, ktorá chce svoj malý púčik lásky strážiť, ale predsa len už urobila ďalší krok.