Jozef Banáš na rovinu o tom, čo si myslí o manželovi svojej dcéry: Môj zať je...

Jozef Banáš (73) svojimi názormi často vyvoláva vášne. V rozhovore pre Nový Čas Nedeľa priznal, že mu pozícia rebela aj lichotí.

Rázny dôchodca má však jasno aj čo sa vzťahu jeho dcéry Adely (41) týka. Svojho zaťka Viktora (31) si totiž nevie vynachváliť. Banáš žne aktuálne úspechy s dielom Som Baťa - dokážem to! Jeho radosťou je však aj vydarené manželstvo dcéry Adely.

So zaťom Viktorom si padli do nôty. Banáš v ňom vidí potenciál a chválami na neho nešetrí, aj keď sa na neho v správach nepozerá. „Nepozerám sa na zaťa... Povedal som to aj jemu, ja sa na to už nedokážem pozerať. Nebol z toho sklamaný,“ hovorí Banáš. Jeho moderovačku však schvaľuje.

„Pred vysielaním Let’s Dance sme sa stretli u nás doma a Viktor mal obavy: ,Božemôj, my teraz máme robiť žarty a zabávať ľudí, keď je vojna?‘ Rozumel som tomu, ale oboch som podporil, že o to viac musia ľuďom doniesť niečo pozitívne, krásne a nádejné. S manželkou sme to sledovali a Vikimu som povedal: ,Vykašli sa na spravodajstvo, rob šoubiznis!‘ Podľa mňa je Viktor multitalent,“ ospevuje zaťa Jozef.

„Viktor je taký ,týpek‘. Let’s Dance zvládol skvelo. Je komplexný zabávač a navyše veľmi vtipný. Cítim z neho, že by robil najradšej len zábavu a keď sa naplno uchytí v šoubiznise, tak to spravodajstvo jedného dňa nechá. Zatiaľ je však pre neho stabilitou,“ dodal Banáš.