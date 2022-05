Jeden z najstabilnejších párov šoubiznisu Hana Zagorová a Štefan Margita: Krach manželstva?!

Legendárna speváčka Hana Zagorová (75) a jej nemenej slávny manžel, operný spevák Štefan Margita (65), si prechádzajú už nejaký ten piatok poriadne náročným obdobím.

Spevácka diva totiž bojuje so zdravotnými problémami, ktoré sa jej držia ako kliešť. Dlhodobo ruší koncerty, dochádza do nemocnice na transfúzie krvi a podľa všetkého sa to malo podpísať aj na jej psychickom stave. Podľa blízkych priateľov má však trpieť aj jej manželstvo, nad ktorým sa má poriadne zmrákať. Speváčku roky trápi strácanie červených krviniek, kvôli čomu musela v minulosti dochádzať na transfúzie krvi.

Stav sa zlepšil, ale covid všetko zhoršil. Zagorová skončila v nemocnici a znova musela začať prijímať transfúzie. Pridružili sa aj ďalšie ťažkosti, ktoré spôsobili, že sa speváčka rozhodla všetky koncerty zrušiť. Svoje zohral aj postcovidový syndróm, ktorý ju dostal opäť do nemocnice. Stav bol až taký zlý, že Haničku v byte ratovala aj polícia. Najhoršie však na tom podľa jej blízkych bola jej psychika. „Oveľa horší bol jej psychický stav, uzavrela sa pred svetom a prestala zdvíhať kamarátom telefóny,“ povedal rodinný známy s tým, že ju rušenie koncertov doslova zlomilo.

V tom najhoršom pri nej však stál jej manžel, Slovák Štefan Margita. V relácii VIP svet na TV Barrandov sa však začalo špekulovať, že známy pár má mať problémy v manželstve. Či sa však pod ne podpísali práve spomínané psychické problémy, nevedno. Podľa mediálneho magnáta Jaromíra Soukupa práve manželská kríza má stáť aj za neustálym rušením a odkladaním koncertov.