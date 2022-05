Čože je to osemdesiatka? Herecká diva a spevák evergreenov oslavujú guľatiny: Takto sa cítime

Oslavujú úctyhodné životné jubileum! Kým pred osemdesiatimi rokmi sa v Žiline prvýkrát ozval plač hudobníka a speváka so zlatom v hrdle Dušana Grúňa (80), o dva dni nato prišla na svet v bulharskej Sofii aj popredná diva slovenskej hereckej scény Božidara Turzonovová (80).

Hviezda niekdajšej hudobnej relácie Repete a spevák nestarnúcich hitov ako Kde si bola či Butterfly Dušan Grúň pri gratulácii Nového Času Nedeľa neskrýval úprimné dojatie. „Táto osemdesiatka ma zaskočila. Nečakal som, že príde až k takému vysokému číslu,“ povedal Dušan Grúň, ktorý je povestný svojou skromnosťou, pričom smutne dodal. „Stále viac odchádzajú ľudia, ktorých mám rád, čím ďalej, tým menej je aj mojich spolužiakov, aj preto ma to zaskočilo,“ povedal Grúň.

A nás zaujímalo, čo by mu v deň jeho životného jubilea vyčarilo úsmev na tvári. „Želaní je veľa, ale radšej treba zostať skromný, aby som sa nesklamal, želám si teda hlavne zdravie. Oslavy až tak neuznávam, nemám rád nič nasilu a hlavne, aby mi na druhý deň nebolo zle. Tie rôčky veľmi rýchlo utekajú, vždy sa ráno zobudím a zrazu je opäť Silvester!“ vyslovil so smiechom pre Nový Čas Nedeľa Grúň.

Spevákovou celoživotnou oporou je manželka Majka, bývalá modelka a herečka. „Sme spolu 56 rokov, veľmi sa ľúbime, aj keď je to už iné, ako keď sme mali dvadsať, stále medzi nami pretrváva nádherný vzťah, láska a úcta. Dušana ľúbim a nikdy neprestanem, mám ho veľmi rada a budem pri ňom vždy stáť,“ vyznáva sa Majka Grúňová a dodáva. „S pribúdajúcim vekom si o to viac uvedomujeme, čo život prináša, a hlavné je, že máme jeden druhého. Želala by som si, aby sme tu spolu pobudli ešte pár pekných rôčkov. Dušanova mamička sa dožila krásnej deväťdesiatky. Život je krásny, neprekážajú nám pribúdajúce roky a vrásky, ale bojíme sa chorôb,“ zdôverila sa Novému Času Nedeľa Majka.