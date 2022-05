Odhodila všetky zábrany! Tehotná Plačková provokuje v Evinom rúchu

Kráľovná sociálnych sietí Zuzana Strausz Plačková (30) rada provokuje a inak tomu nie je ani teraz. Budúca celebritná mamička sa už siedmy mesiac pýši tehotenským bruškom a už čoskoro porodí svojho prvého potomka. A práve tehotenské krivky bez zábran ukázala celému svetu.

Plačková sa svojím tehotenským bruškom chváli každú možnú chvíľu. Teraz však odhodila všetky zábrany. „Čo je veľa, to je veľa. Milujem to bruško krásne,“ napísala brunetka.Normálne ma to tehotenstvo fascinuje, že ako sa dokáže zmeniť ženské telo a ako to celé funguje,“ prezrádza Zuzana, ktorá sa s manželom Reném snažila o dieťa dlhší čas.

Otehotniet sa jej podarilo krátko po tom, čo bola prepustená z CPZ-ky, keď ju vyšetrovali za drogovú trestnú činnosť a účasť v zločineckej skupine.„Úplne som očarená a milujem svoje telo, ako to krásne celé zvláda.“