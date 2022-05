Útoky na dcéru prezidentky Čaputovej sa stupňujú: Kto sa jej zastal?

Dcéra prezidentky Zuzany Čaputovej (48) Emma (18) sa od zvolenia svojej matky za hlavu nášho štátu stala známou tvárou. Je za tým aj jej ambícia stať sa modelkou a rozhodnutie prezentovať sa verejne.

V našich končinách sa jej však dostáva nechutných posmeškov a nemiestnych urážok, ktoré musí znášať od nástupu svojej mamy do úradu. Krehká blondínka už musela horkú slinu prehltnúť veľakrát a útoky na ňu vôbec neutíchajú. Prečo schytáva údery za svoju matku?!

Nedajú jej pokoj! Emma Čaputová je nielen dcérou prezidentky, ale má našliapnuté aj na hviezdnu kariéru modelky, keďže už nejaký ten piatok dokazuje svoje kvality na predvádzacích mólach. Len osemnásťročná dievčina, ktorá by si mala užívať život, však musí čeliť od nástupu svojej matky na post prezidentky nechutným útokom, ktoré vôbec neutíchajú. Od príchodu pandémie koronavírusu pred dvoma rokmi sa spoločnosť rozdelila a rozdúchané vášne sa stále nedarí uhasiť. Slováci sa vŕtajú vo všetkom a smelo vyjadrujú svoje názory aj na politiku.

Aj keď nie je naša hlava štátu každému sympatická, útoky na jej deti sú veľakrát viac ako cez čiaru.Tentoraz sa sociálnymi sieťami začal šíriť obrázok s jej fotkou, ku ktorému patrí aj výsmešný text. Práve ten sa odvoláva na výrazné znamienko na jej tvári a spája sa s nepríjemných ochorením, ktoré sa začalo šíriť svetom.

„Žiaľ, je to pravda. Slovensko má prvý prípad nakazenia opičími kiahňami...“ píše sa posmešne pod snímkou mladej modelky. Emmy sa zastala aj jedna z Kollárových matiek Barbora Balúchová, ktorá to prirovnala k ľudskému dnu. „Je úplne nepodstatné, či som volička našej prezidentky alebo nie, tu ide o ľudský rozmer. Vy, čo ste tento obrázok vytvorili a čo ho zdieľate, len ukazujete svoju pravú tvár. Lebo je to naozaj preukaz absolútneho ľudského dna,“ rozčúlila sa Barbora. Tieto nechutnosti sa však nedejú prvýkrát.