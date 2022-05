Svojej povesti nezostala nič dlžná: Takmer holá Alex Wortex na premiéru českej komédie neprišla sama!

Do slovenských kín sa tento týždeň dostala nová česká komédia Pánsky klub. Na slávnostnú premiéru prišla aj kontroverzná Alex Wortex, ktorá, samozrejme, zostala verná svojmu imidžu a dorazila takmer holá. Okrem nahých pŕs a ochlpenia ukázala návštevníkom ešte niečo. Na premiéru neprišla sama!

Novinu z českej filmovej produkcie prišli do bratislavského nákupného centra predstaviť samotný tvorcovia a na premiéru sa prišli pozrieť viaceré známe tváre slovenského šoubiznisu.

Kontroverzný outfit, v ktorom prišla, sa nevymykal štandardom jej predchádzajúcich kúskov - sieťkovaný "overal" dopĺňali ružové čižmy, čelenka s perím, bradavky zakryté iba fialovými nálepkami a leopardie nohavičky, spod ktorých vykúkali chlpy ohanbia. Svojej povesti teda nezostala nič dlžná a návštevníci veru mali na čo pozerať.

To však nebolo všetko! Okrem Alex prišiel na premiéru aj jej priateľ, ktorý svoju priateľku rozhodne "nezahanbil" a takisto sa obliekol do extravagantných kúskov. Sieťkovaný crop-top, extravagantný klobúk a trčiace oranžové boxerky. No posúďte sami.