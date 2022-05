Make-up artista Tomáš Vida radí: Dámy, vytaste farby, takéto sú horúce trendy tohtoročného leta

Po dvoch dlhých rokoch sme dali konečne dole z tvárí rúška a to je priestor sa vyhrať s make upom. Trendami tohto leta sú bezpochyby výrazné neónové farby, ktorých sa netreba báť nielen na očiach, no pokojne ani na perách, či nechtoch. Čo by nemalo chýbať v kúpeľni každej z nás, rovnako ako aj skvelé tipy pri líčení nám dal make up artista Tomáš Vida.