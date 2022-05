Znova provokuje! Influencerka a úspešná podnikateľka Zuzana Plačková s nahotou nikdy nemala problém.

Dôkazom toho je aj jej úspešná kariéra playmate. Zdá sa, že krásku od odhaľovania svojho tela nezastaví ani dieťatko, ktoré nosí pod srdcom. Na instagrame sa pre svojich fanúšikov vyzliekla úplne donaha.obhajovala na sociálnej sieti svoje rozhodnutie zdieľať pikantnú fotku.

Obnažené prsia si na fotke Zuzka drží rukou. Ukázala tak tehotenské bruško v plnej kráse, no nápadne vykúka i časť zadku. "Čo je veľa to je veľa. Milujem to bruško krásne," teší sa pod snímkou brunetka.

