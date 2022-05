Rodina sa zbavuje bytu 10 mesiacov po smrti legendy († 81): Lasicovo kráľovstvo za závratnú sumu

Sťahuje sa zo spoločného bývania!

Herečka a politička Magda Vášáryová (73) je už takmer rok vdovou po tom, čo jej muž Milan Lasica († 81) náhle v júli minulého roka skonal na doskách, ktoré znamenajú svet. Odvtedy sa na verejnosti veľmi neukazovala a tragédiu straty milovaného človeka si liečila v kruhu svojich blízkych. Dnes je však zrejme čas posunúť sa ďalej a aj preto sa rozhodla pre razantné riešenie.

Spoločný byt, ktorý si so zosnulým mužom vybudovala a dlhé roky v ňom nažívali, sa totiž objavil na stránke realitnej kancelárie, pričom nehnuteľnosť sa predáva za závratnú sumu takmer milión eur! Lasica a Vášáryová si počas dlhých rokov budovali spoločný život a patrili medzi najstabilnejšie páry nášho šoubiznisu. Okrem dvoch krásnych dcér Hany a Žofie ich však spájala aj spoločná nehnuteľnosť, ktorú si počas rokov prebudovali na krásny a útulný domov.

Päťizbový byt v Starom Meste Bratislavy je však zrejme pre smútiacu vdovu priveľký a nie je vylúčené, že okrem veľkého priestoru Magdou lomcujú aj spomienky na milovaného muža. Možno práve preto sa rozhýbala k zásadnému kroku a dnes je byt, v ktorom aj s manželom a deťmi žili, na predaj. „Zariadený bol pre dvoch intelektuálov a jeden tu už nie je. Uložili sme ho do hrobu a bol čas urobiť toto rozhodnutie,“ priznala herečka pre týždenník Plus 7 dní. Nový Čas sa na ňu obrátil s otázkami, no Vášáryová ani jej dcéra Hana sa nechceli viac k celej veci vyjadrovať.

„Prepáčte, ale už som k tomu povedala všetko a nemám viac čo povedať,“ povedala stroho vdova po Lasicovi. Isté však je, že spomienky a hlavne lukratívna lokalita hlavného mesta majú svoju cenu, a tú si umelkyňa vyčíslila na rozprávkovú sumu 950-tisíc eur. Nový majiteľ tak získa nielen čaro bytu po známom umelcovi, ale aj päť izieb, dve kúpeľne, samostatnú toaletu a aj sedaciu časť spojenú s rozsiahlou jedálňou.