Mamičky na výlete. Sestry Veronika a Daniela Nízlové (36) majú okrem rodičovských povinností plné ruky práce so zariaďovaním svojho nového spoločného domčeka.

Naplno sa však venujú svojim dcérkam. Veronika uplynulý víkend pokrstila princeznú Neu a nechýbala pri tom ani Danielina dcérka Linda (2). Speváčky si však po dlhom čase dopriali spoločný výlet, a to bez svojich ratolestí. Rozhodli sa odísť do Milána, kde si nielen pozreli Milánsky dóm, ale užívajú si aj poriadnu zábavu. „Čarovné mesto je to Miláno,“ zazneli slová Daniely, ktorá je z tohto ich spoločného výletu doslova nadšená.