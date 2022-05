Celebritná lekárka Pallová rezidentkou v krajine pracháčov: Nový domov a biznis v Dubaji?!

Známa dermatologička Alena Pallová (41), ktorá skrášľuje tváre mnohých prominentiek a rozbehla na Slovensku už dve kliniky krásy, plánuje expandovať.

Zamilovala sa do najzvučnejšieho emirátu a prezradila, že už tam nebude chodiť len dovolenkovať. Destinácia blondínke učarovala už pred rokmi a vždy sa ubytuje v tých najluxusnejších hoteloch, z ktorých cien sa bežnému Slovákovi zakrúti hlava. Hoduje vo vyberaných reštauráciách a predvádza značkové outfity za tisíce eur. Teraz sa rozhodla, že tam nebude chodiť len tak podaromnici.

Známa lekárka Alena Pallová, milovníčka luxusu, o sebe netají, že sa uspokojí len s tými najvyberanejšími tovarmi a službami. Svoj vycibrený vkus predvádza na dennej báze na sociálnej sieti. Pravidelne lieta do Spojených arabských emirátov, špeciálne do Dubaja, kde sa už udomácnila a získala status rezidentky. Vidí tam podnikateľskú príležitosť a nevylučuje tam ani vlastné bývanie: „Áno, som rezidentka, založila som tam firmu a plánujem podnikať v oblasti kozmetiky a krásy v emirátoch. Ďalší krok je otvoriť tretiu pobočku neinvazívnej dayspa kliniky, ktorú už máme v Bratislave a budúci rok otvárame v Prahe. Apartmán som zatiaľ nekúpila, ale v Dubaji je momentálne veľmi výhodný realitný trh, nevylučujem tú možnosť,“ vyjadrila sa pre Nový Čas Pallová, ktorá uvažuje aj o investícii do nehnuteľnosti. Cesta za rezidentským statusom bola podľa jej slov tŕnistá: „Založenie firmy, trojročné víza a kopa administratívnej roboty s tým,“ ozrejmila, čo bolo s tým spojené.

Podnikavá Pezinčanka

Prvú kliniku založila Alena Pallová takmer pred štrnástimi rokmi v Pezinku. Už vtedy dokázala svojho podnikateľského ducha. Do kampane naverbovala známe tváre, ako sú Andrea Heringhová či herečka Zuzana Haasová, na ktorých demonštrovala, ako dokáže z ich tváre vyčarovať mladšie a príťažlivejšie dámy. Botox a kyselina hyalurónová sú jej každodennými nástrojmi, ktorými uspokojuje svoje náročné klientky. Zdá sa, že sú spokojné, keďže má blondínka priestor investovať do ďalšieho salóna za hranicami našej republiky. Okrem šťavnatejších pier či vyzmizíkovaných vrások si u nej dámy pod rukami plastických chirurgov prídu napríklad aj na nos snov či bujné poprsie.