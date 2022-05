Vera Wisterová si ranné leňošenie v lete neužije: Vystrnadila Juniora a Marcela!

Moderátorka Vera Wisterová (45) žiari šťastím, a to aj preto, že sa všetko pomaly, ale isto vracia do starých koľají. Nielenže si užíva svojich dvoch synov, o ktorých urputne bojovala na americkom súde, ale sťažovať sa nemôže ani na pracovné ponuky.

Dvojnásobná mama priznala, že počas koronakrízy o väčšinu zárobkov prišla. Stálica Fun rádia najnovšie obsadí stoličku po moderátorských esách Juniorovi (44) a Marcelovi (50).

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Dlhoročný hlas obľúbeného komerčného rádia Vera Wisterová odštartuje leto vo veľkom štýle. Ak by však niekto čakal, že si bude užívať luxusné dovolenky, opak je pravdou. Pracovne bude zarezávať počas celých letných prázdnin. Sympatická ryšavka totižto nahradí rádiové stálice Juniora a Marcela, ktorých hlasy v éteri rádia v mesiaci júl nezaznejú vôbec.

Voľba padla práve na Veru, ktorá si tak bude musieť každé letné ráno poriadne privstať. „Budem robiť rannú šou aj popoludňajšie programy za Sajfu. Budem to striedať počas júla a augusta,“ povedala pre Nový Čas ostrieľaná moderátorka.

Ako dodala: „Je to pre mňa veľká vec, moderovať za chlapcov. Je to veľká zodpovednosť a zároveň česť a potešenie.“ Ranná rádiová dvojka Junior a Marcel si tak na jeden mesiac doprajú minimálne dlhší spánok. „Ja si to užijem. Mám taký plán, že budem kosiť našu veľkú záhradu. Budem sa udržiavať v kondičke a oddychovať,“ povedal Novému Času Milan Junior Zimnýkoval.