Pri natáčaní Hranice sa stretávajú mladí herci s legendami: Ako vyzerá zákulisie seriálu s Hanou Gregorovou?

Herectvo je čarovné v tom, že sa mu môžete venovať prakticky celý život. Pred kamerami spolupracujú legendy s viac ako polstoročím skúseností s tými, ktorí skúsenosti ešte len zbierajú. My sme sa rozhodli konfrontovať rôzne generácie a zistiť, aký je ich pohľad na nakrúcanie a vzájomný rešpekt.

Rozprávali sme sa s Hanou Gregorovou (69) a so Simonou Kollárovou (30), ktoré spolu hrajú v Hranici.

Hana Gregorová

Rady dávam iba medzi štyrmi očami

Máte občas chuť na pľaci či v šatni fungovať ako učiteľ mladšej generácie? Chce sa vám dávať možno aj nevyžiadané rady, keď vidíte, že sú potrebné?

Nie, nehrniem sa do toho. Ale, samozrejme, ak by ma mladá kolegyňa alebo kolega požiadali o radu, rada vyhoviem.

Cítite, že mladí sa od vás chcú učiť? Že sú im vzácne vaše pripomienky a upozornenia?

No tak o tom vôbec nerozmýšľam. To by už trocha zaváňalo narcizmom. Ale ak aj dám nejakú radu, tak to urobím veľmi diskrétne, iba medzi štyrmi očami.

V čom je základný rozdiel pri natáčaní v porovnaní s tým, keď ste začínali vy?

Iná je iba technika, princíp je v podstate rovnaký. Byť pripravený, vedieť texty, počúvať hereckých partnerov a režiséra. A pokora. Nemyslieť si, že jednou rolou v seriáli prišla svetská sláva navždy.

Dokážete si ešte presne vybaviť, aké to bolo, keď ste stáli prvýkrát pred kamerou? Čo ste vtedy cítili?

Nás brali na začiatku štúdia režiséri, ktorí nás učili, do televízie na taký väčší komparz. Takže sme mali možnosť sa s tým prostredím zoznámiť pomaly a získať tak skúsenosť. Ale je iná doba, iné životné tempo.

Myslíte, že mladí herci to teraz majú ľahšie alebo ťažšie, ako ste to mali kedysi vy?

Majú to rovnaké, len v inom obale. Ale to je život.

Simona Kollárová

Dali mi pocítiť, že som mladá

Cítite rešpekt k starším hercom? Či nebodaj trému, keď s nimi máte spoločnú scénu či dialóg?

Trému nepociťujem, to nie, ale rešpekt tam určite je. Vážim si starších kolegov a oceňujem ich bohaté herecké skúsenosti aj zodpovedný prístup k práci. Podobne to mám aj s ostatnými hereckými partnermi. Každá spolupráca je pre mňa príležitosťou na načerpanie nových skúseností a inšpirácií.