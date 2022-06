Najlepšou tatérkou sveta je Slovenka: Ivana otvorene o práci s celebritami i o láske jej života Veronice

Ivana Beláková (41) je oficiálne vyhlásená za najlepšiu ženskú tatérku sveta, pretože jej práce uznali umeleckí kritici Múzea súčasného umenia v Ríme za výtvarné umenie.

So svojou priateľkou Veronicou žije v Los Angeles, momentálne však pár mesiacov trávia na Slovensku. Porozprávali nám, ako sa zoznámili, čo ich momentálne zamestnáva a prečo napísali list prezidentke Zuzane Čaputovej. Ivanine tetovania sú originálne a unikátne. „Cestovala som po celom svete a žila som na rôznych kontinentoch, takže z každej kultúry som niečo nachytala, čo sa potom premietlo aj do mojich prác. Kombinujem rôzne štýly, ale vo finále to musí byť v absolútnej harmónii, aby výsledok nebol rušivý,“ rozpráva.

Bieber je jej sen

Najskôr vraj tetovala iba čiernou farbou. „Môj štýl sa vyvíjal asi pätnásť rokov a prirodzene sa vykryštalizoval. Až keď som začala robiť to, čo sa mi páči, a to, čo naozaj chcem, tak vtedy som sa stala uznávanou celosvetovo.“ Kde je podľa Ivany najviac potetovaných ľudí? „Určite na Novom Zélande, žije tam veľa Maoriov a tetovanie patrí k ich kultúre. V Amerike je to skôr o imidži.“

O Ivane je známe, že tetovala aj mnohé svetové hviezdy, ako je napríklad speváčka Rita Ora. „Úplne prvou veľkou celebritou bol raper Chris Brown, ktorý mi napísal na instagrame a za pár dní som ho už tetovala uňho doma.“ Jej veľkým snom je tetovať speváka Justina Biebera. „Stále na to myslím a priťahujem si to. Mám už však priamy kontakt, tak verím, že je iba otázkou času, kedy sa to podarí.“ Aj mnohé slovenské celebrity ako napríklad Majk Spirit, Kali alebo Martin Nikodým majú obrázok od hviezdnej tatérky. „Obdivujem muzikantov a veľmi rada ich tetujem, pretože milujem stretávať kreatívnych ľudí. Veľmi som chcela tetovať Tinu, a to sa mi splnilo.“

List prezidentke

Ivana chodí každý rok na pár mesiacov na Slovensko, pozrieť rodinu a predviesť svoje umenie. Vždy príde aj so svojou priateľkou Veronicou, s ktorou tvoria pár štyri roky. Zaujímavosťou je, že tmavovlasá Američanka nikdy predtým vzťah so ženou nemala. „Narazila som na ňu vo výťahu a hneď som si povedala, že je nádherná, presne môj typ. Potom sme sa stretli v tom istom výťahu behom polroka asi trikrát, ale nikdy sme sa nerozprávali. Až neskôr v reštaurácii, kde bola so svojimi kamarátmi, za mnou prišla a predstavila sa mi. Bola to asi minútová konverzácia. Sedela som tam so svojou mamou, ktorej som hneď povedala, že je pre mňa stvorená, tak prečo ešte nie sme spolu,“ smeje sa Ivana.