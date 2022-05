Na prezidentkinu dcéru opäť útočia primitívni jedinci, Balúchová to už nevydržala: Ľudské dno!

Niektorí neprajní ľudia naozaj nevedia, čo od roboty, a tak jedinou zábavou v ich nudnom živote je urážať ostatných.

Dcéra prezidentky sa opäť raz stala terčom neprajníkov a zlomyseľných ľudí. Tentokrát internetom koluje nemiestny "žart" očividne zakomplexovaného anonyma na adresu Emmy Čaputovej. Fotku mladej modelky s urážlivým popisom si všimla aj speváčka Barbora Balúchová, ktorá neskrývala svoje rozhorčenie.

Poznávacím znamením Emmy je určite jej neprehliadnuteľné znamienko na tvári, a práve to sa stalo terčom posmechu. "Zostala som veľmi zaskočená jedným obrázkom, ktorý začal kolovať po sociálnych sieťach, a to je obrázok dcéry našej prezidentky Čaputovej. Je úplne nepodstatné, či som volička našej prezidentky alebo nie, tu ide o rozmer ľudský," upozornila na začiatku Balúchová.

Veľké znamienko na tvári mladej Čaputovej totižto neznámy troll prirovnáva k nebezpečným opičím kiahňam, ktoré sa aktuálne šíria svetom. Matka Kollárovho dieťaťa však dúfa, že si Emma z takýchto "vtipov" smerujúcich na jej osobu ťažkú hlavu nerobí. "Ale vy, čo ste tento obrázok vytvorili a čo ho zdieľate, len ukazujete svoju pravú tvár. Lebo je to naozaj preukaz absolútneho ľudského dna," povedala Balúchová, ktorá je z takéhoto správania očividne znechutená.

Nie je to tak dávno, kedy si do dcéry prezidentky Zuzany Čaputovej rypol aj poslanec Tomáš Taraba a zosmiešnil ju ironickým popisom na sociálnej sieti. Na komentár exposlanca z kotlebovskej kandidátky vtedy reagovala aj samotná Emma. "I keď to zosmiešnenie mierilo na mňa, chápem, že to mnohých z vás pohoršilo, lebo to má väčší dosah. Týka sa to všetkých, ktorí si už útoky a šikanu na internete zažili," napísala na Instagrame. "Veľmi mi vaša podpora pomohla. Posielam ju ďalej každému, kto si zažil niečo podobné," uviedla vtedy prezidentkina dcéra.