Lobotka sa po dlhom čase zvítal s dcérkou, dojemné video Twiinsky Daniely: Tatino konečne prišiel!

Žeby už porozchodové napätie medzi známym párom prehrmelo?!

Futbalista talianskeho klubu SSC Neapol Stanislav Lobotka a speváčka Daniela Nízlová majú spolu dcérku Lindu, ktorá je pre obidvoch všetkým. Síce sa cesty známeho páru vlani rozišli, kvôli dcérke sa očividne snažia spolu vychádzať. Dôkazom toho je aj video, ktoré Twiinska zverejnila na sociálnej sieti. Lobotka sa vrátil z Neapolu a s dcérkou sa zvítal ako sa patrí. Bude z malej futbalistka? Veď pozrite!

Futbalista ešte v marci prehovoril o tom, ako s Danielou fungujú: „Napriek všetkému si myslím, že náš vzťah je normálny. Rozprávame sa, komunikujeme a obaja sa hlavne snažíme, aby sa dcérka Linda mala dobre a vyrastala úplne normálne a bolo všetko v tomto smere v poriadku. Takže z tohto pohľadu si myslím, že je to v pohode,“ prezradil vtedy pre Šport24.sk.

Daniela so Stanom tvorili šťastný a zamilovaný pár, čo tak navonok dlho vyzeralo, no potom sa však všetko pokazilo. Ich vzťah trval viac ako dva roky a do zväzku prišla dcérka Linda. Namiesto šťastných chvíľ však musela Nízlová riešiť nečakaný rozchod, ktorý ju podľa jej slov zasiahol a šokoval.

Dôvody rozchodu ani jeden nekonkretizoval, ale podľa veľmi blízkeho zdroja rodiny bol v páre už nejaký čas na pretrase popôrodný výzor známej speváčky. „Stano jej v septembri povedal, že po dvoch rokoch vzťahu necíti to, čo na začiatku a aj vzhľadom na to, že po pôrode pribrala,“ uviedol ešte v novembri Novému Času veľmi blízky zdroj speváčky.