Vincze sa od Let´s Dance neukázal na sociálnych sieťach, vyšiel s pravdou von: Moderovanie svetovej šou!

Zdá sa, že fanúšikovia vedomostných súťaží majú na čo tešiť!

Moderátor Viktor Vincze sa od finále tanečnej šou Let´s Dance odmlčal od sociálnych sietí, čo u neho nie je zvykom, keďže fanúšikov zásoboval zábermi zo svojho súkromného i pracovného života takmer každý deň. Teraz však vyšiel s kožou na trh a priznal, čo bolo za týmto nezvyčajným krokom.

"S pohľadom prísnym ako @michal__kovacic a foto postavou ako @jan_kolenik vám predstavujem dôvod, prečo som sa od Let’s Dance neukázal na instagrame," začal s humorom jemu vlastným Vincze. "Kamaráti, budem moderovať svetovú vedomostnú šou Na Love, v ktorej sa bežní ľudia pokúsia poraziť najväčšie kvízové mozgy Slovenska. Jeden z najúspešnejších britských televíznych programov uvedený od Spojených štátov, cez Nemecko až po Čínu," opísal megalomanský projekt Markízy obľúbený moderátor.

Vincze radostne prezradil dokonca aj to, kedy si túto svetovú šou môžu pozrieť aj diváci na televíznych obrazovkách. "Intenzívne sme nakrúcali v Prahe od rána do večera, aby sme to 13. júna o 18:00 mohli na Markíze spustiť." Adelin manžel sa netají ani tým, že moderovanie bolo pre neho zážitkom. "Je fascinujúce byť v spoločnosti ľudí, ktorí vedia VŠETKO a zároveň veľmi fandiť tým, ktorí sa ich odvážne snažia napriek tomu poraziť. Škoda, že nikto nebral ohľad na to, že pána zo spravodajstva opakovane delilo v niektorých herných momentoch od infarktu iba pár sekúnd," dodal vtipne moderátor.