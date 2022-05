Najťažšia rozlúčka Márie Čírovej: Len 13-ročného syna vyslala do sveta

Slovenská spevácka diva Mária Čírová (33) miluje svoj život a najviac svoju rodinu. Mária má s hudobným producentom Mariánom Kachútom (48) tri krásne deti - Huga (13), Zoe (10) a Rubena (2), ktorým venuje všetok svoj voľný čas. Známi rodičia si však dávajú záležať aj na ich vzdelaní, preto padlo rozhodnutie, ktoré sa rodičom nerobí tak ľahko. Syna totiž vyslali do zahraničnej školy.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Speváčka Čírová je ukážkovou mamou, ktorá má so svojimi deťmi skvelý vzťah. Decká však rastú ako z vody a ako správna matka im chce dopriať to najlepšie, a to aj v súvislosti so vzdelaním. Najstaršieho syna Huga sa tak musela speváčka na pár dní vzdať.

Trinásťročný Hugo sa rozhodol, že pôjde na študijný pobyt na ostrov Malta, kde si rozšíri svoje vedomosti. Rodina tak na desať dní zažila krátke odlúčenie. Štúdium detí je však pre speváčku prioritou a študijné pobyty v zahraničí podporuje. Zdá sa, že to mladík zvládol a rodina je šťastná, že ho má už doma. „Po desiatich dňoch sa nám náš Hugi vrátil zo študijného pobytu z Malty domov. Hurá!“ uviedla hrdá mama, ktorá sa syna nevedela dočkať. „Tak už sme opäť piati.“

Fotky syna aj iné rodinné zábery nájdete tu