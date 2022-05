Modrovský povolal hviezdy Let’s Dance do svojho projektu: Na parkete bez honoráru!

Peter Modrovský (38), pre ktorého je tanec životným poslaním, plní sny mnohým začínajúcim tanečníkom. Peter je od samého začiatku aj súčasťou šou Let’s Dance, kde mal na starosti nielen celé zákulisie či prípravy, ale aj tanečné tréningy našich celebrít.

Tie mu však, zdá sa, niekoľkomesačnú drezúru pod jeho vedením nezazlievajú, keďže sa uplynulý víkend objavili na jeho tanečnej súťaži. Prítomným však padli sánky v momente, keď na parket nastúpil Adam Bardy (28) s tanečnicou Roškovou.

Tanečník dušou aj srdcom, Peter Modrovský sa naplno venuje tancu, ktorý je preňho všetkým. Koronavírus pracovne zabrzdil aj plány tanečnej školy, ktorú Modrovský vlastní. Po rokoch pandémie však mohol konečne zorganizovať tanečnú súťaž, a tak vrátil všetko do pôvodných koľají. „Je to detská bodovacia súťaž, ktorá patrí do kategórie juniorský tanečný šport,“ prezradil pre denník Nový Čas dlhoročný tanečník, ktorý organizoval aj tanečnú šou Let’s Dance. Na porotcovské stoličky súťaže si zavolal aj bývalých účinkujúcich z tejto veľkolepej šou Róberta Pavlíka, Mateja Chrena či Milana Plačka. Nechýbali však ani celebrity, ktoré sa len nedávno zvŕtali na parkete. „Pozval som ostatných z Let’s Dance, či by sa prišli pozrieť alebo možno zatancovať. A urobili mi radosť, milo prekvapili a prišli. Dokonca Adam Bardy s Dominikou Roškovou aj zatancovali,“ neskrýval dojatie Modrovský, ktorého tanec nesmierne baví.

„S Dominikou sme tancovali waltz na pieseň od Lary Fabian, čo bol zároveň jeden z našich finálových tancov. Pre nás to bola ,zámienka‘ stretnúť sa a opäť si zatrénovať,“ prezradil nadšený Bardy, ktorý sa v tanci našiel. „Prišli aj Janko Koleník, Zuzka Šebová, strašne sa tešili. Nebolo to ani nikde plánované, hovorené, bolo to prekvapenie, nech ich ľudia z našej komunity uvidia naživo. Decká sa aj pofotili, tešili,“ prezrádza milo prekvapený Modrovský a na záver s úsmevom dodal: „Nemali to ani honorované, pre nich to bola radosť, že takto mohli prísť. Trénovali, pripomenuli si krásne časy, bola to ich krásna služba pre tanečný šport na Slovensku. A pre mňa krásny darček, že prišli a prekvapili.“